Rust terug voor jongerenwerkers in Hoogeveen na ‘grimmige en onveilige sfeer’ in centrum

Jongerenwerkers van Stichting Welzijnswerk (SWW) in Hoogeveen gaan op vrijdagavond het centrum weer in. Daar stopten ze mee vanwege een onveilige sfeer rond dat tijdstip bij Park Dwingeland en de Hoofdstraat. De problemen lijken nu opgelost.

"Een groep jongeren vertoonden randje crimineel gedraag of ze deden onderling agressief tegen elkaar. Onze medewerkers voelden zich daar niet prettig bij. Wat ik ervan begrijp is dat de politie contact heeft gehad met de groep en de jongeren zich nu netter gedragen. Daar zijn de medewerkers blij mee", laat directeur-bestuurder Eric Holkers van SWW Hoogeveen weten.

'Snel opgelost'

Eind november werd duidelijk dat de jongerenwerkers niet meer op vrijdagavond de stadskern in zouden trekken. Volgens SWW Hoogeveen zijn medewerkers niet fysiek of verbaal aangevallen, maar de sfeer werd bestempeld als 'grimmig' en 'onveilig'. Daarom werd besloten om niet meer te werken rond dat tijdstip.

Ongeveer een maand hebben de jongerenwerkers hun werkzaamheden neergelegd. Samen met de gemeente, handhaving en politie is gekeken hoe de problemen opgelost konden worden. Ook de gemeenteraad werd geïnformeerd door een brief van de burgemeester. "Daarna is het vrij snel gegaan en zijn de problemen aangepakt", legt Holkers uit.