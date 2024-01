Opnieuw vertraging met paaltjes tegen laad- en losoverlast Hoogeveen

Voorlopig komen er geen paaltjes uit de grond om alle ingangen van de Hoofdstraat in Hoogeveen af te sluiten voor los- en laadverkeer. Ze zouden vanaf februari in gebruik worden genomen, maar er is opnieuw vertraging. De techniek die ervoor zorgt dat hulpdiensten te allen tijde het centrum kunnen bereiken is er nog niet.

Dat schrijft de gemeente Hoogeveen op haar Facebookpagina. Het is niet de eerste keer dat er vertraging is met de paaltjes. Vorig jaar zijn ze geplaatst en in november zouden ze al in gebruik worden genomen. Juist beleid en aansluiting op het stroomnet ontbrak toen.

Verkeersproblemen

De paaltjes moeten volgens de gemeente een einde maken aan overlast van ladend en lossend (vracht)verkeer. Ook moet het voor fietsers veiliger worden.

De problemen werden in 2022 al eerder aan de kaak gesteld. Het CDA, Gemeentebelangen en de VVD ontvingen klachten van omwonenden dat er zich onveilige en onverantwoorde situaties voordoen in het centrum op winkeldagen.

Niet alleen de bevoorrading van winkels zorgt al langere tijd voor problemen. Ook het af- en aanrijden van pakketdiensten gedurende de dag veroorzaakt overlast volgens omwonenden. Het college heeft eerder al aangegeven dat grote voertuigen schade aanrichten in het centrum. Daarom werd het voetgangersgebied vrijgemaakt van verkeer. De paaltjes zijn daar een aanvulling op.

Achterzijde Hoofdstraat