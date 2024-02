Dit zijn de Drentse genomineerden voor de Vrouw in de Media Award

Tot en met 14 februari kan er op de genomineerden per provincie gestemd worden op vrouwindemedia.nl . Uit de drie vrouwen met de meeste stemmen kiest de jury een winnaar. In Drenthe bestaat de jury uit Mariëlle Nieuwenhuis (eindredacteur Nieuws bij RTV Drenthe), Marjanne Teunissen (freelance journalist o.a. voor het tijdschrift Opzij) en Bianca Kroon (private publisher bij Auteurscollege), tevens juryvoorzitter.

Landelijke prijs

De winnaars worden op 19 februari bekend en ontvangen bij de bekendmaking een beeld van kunstenares Ellen Buchwaldt. Daarnaast komt de provinciale winnaar op de nominatielijst voor de Vrouw in de Media Award landelijk.

De awards worden voor de vijftiende keer uitgereikt. De organisatie is in handen van sprekersbureau ZijSpreekt en expertdatabase Vaker in de Media.