Anna van der Breggen pakt Nederlands titel op de VAM

Anna van der Breggen is Nederlands kampioene wielrennen op de weg geworden. Op de VAM-berg pakte Van der Breggen voor het eerst de rood/wit/blauwe trui. Wereldkampioene Annemiek van Vleuten pakte het zilver, Anouska Koster won het brons.

Na een rustige eerste rondje brak het peloton al snel. Jip van den Bos was de eerste vrouw die succesvol de aanval zocht. Ze nam al snel een voorsprong van ruim een minuut. De renster van Boels Dolmans zag een ronde later ploeggenote Anna van der Breggen en Anouska Koster aansluiten.

Grote voorsprong

Van den Bos, die even later weer was ontsnapt, kreeg te maken met pech, zodat, met nog 9 ronden te rijden, de kopgroep weer uit drie vrouwen bestond.

De maximale voorsprong van de kopgroep was bijna twee minuten, maar met minder dan zestig kilometer te rijden, snoepte het peloton steeds meer van de voorsprong af. Dit was met name aan de CCC-ploeg van Marianne Vos te danken.

Met nog vijf ronden te rijden ontstond een interessante achtervolgende groep. Marianne Vos, Annemiek van Vleuten, Amy Pieters en Chantal Blaak werden even later weer ingehaald door het restant van de achtervolgende groep.

Ontbrekende titel

Van der Breggen hield als enige van de kopgroep stand en moest in de laatste ronden afrekenen met Van Vleuten, die echter in haar eentje het gat niet kon dichten. Van der Breggen, die zelfs nog van fiets kon wisselen, kwam solo over de finish.

De Nederlandse titel was de enige grote prijs die nog ontbrak aan het palmares van de Zwolse. Op ruim een minuut pakte Van Vleuten het zilver. Het brons was voor Koster.

Maike van der Duin

Maike van der Duin maakte haar debuut op het NK voor elite vrouwen. De Assense reed ronden lang op 30 seconden van het peloton in een tweede groep. Maar op 60 kilometer voor de finish werd de achterstand groter en werd Van der Duin met nog vier ronden uit koers genomen.