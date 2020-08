Elmar Reinders over NK: 'De laatste rondes zal het wel kruipen worden'

Dat concludeert ook de ploegleider van Reinders bij Riwal-Readynez, Aart Vierhouten. Zelf was hij veertien jaar profwielrenner. Hij reed al op heel wat verschillende NK parcoursen.

"Het gaat pijn doen, dat is één ding dat zeker is", zegt Vierhouten. "Ik denk dat Drenthe tevreden mag zijn over wat hier is aangelegd. De snelle opeenvolging van klimmetjes maakt het vooral lastig. Het maakt echt wel uit of je één keer over een bultje moet rijden of dat je het op deze manier moet doen."

Mathieu van der Poel topfavoriet

Of het een typisch rondje is voor Reinders? "Ik denk dat wanneer ik goed ben, dat het mij wel past", zegt de 28-jarige Assenaar. Grote favoriet is Mathieu van der Poel. Maar ook voor hem zal het een lastige klus worden.

"Er is geen tweede die zo omhoog kan vlammen als Mathieu", analyseert Vierhouten "Maar hij kan ook niet steeds achter iedereen aan blijven rijden. Veel gaat ook afhangen van de tactieken van andere teams hoe hij in de wedstrijd komt."

'Het is toch dé berg van Drenthe'

Voor Reinders is het natuurlijk extra leuk dat het NK in zijn achtertuin wordt verreden. "Dichter bij huis kan ik het bijna niet krijgen. Ik vind het wel mooi hoor. Het dit is toch dé berg van Drenthe", besluit Reinders.

Vorig jaar tijdens het NK in Ede werd de Drent pas anderhalve kilometer voor de streep in de kraag gevat. De sprint werd uiteindelijk gewonnen door Fabio Jakobsen.

Live op TV Drenthe

De wedstrijd voor de mannen gaat morgen om 13.00 uur van start. Vanaf 15.00 uur kunt u het allemaal live volgen op TV Drenthe. In het laatste NK Journaal is er morgenavond na het regionale nieuws van 19.00 uur nog een uitgebreide samenvatting te zien.