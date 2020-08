Stadsmuzikant Joost Dijkema dient ontslag in via Facebook: 'Wat een fiasco'

Joost Dijkema uit Rolde heeft via Facebook zijn ontslag ingediend als 'Stadsmuzikant van Groningen'. Drie jaar geleden werd hij gekozen. "Dit is achteraf drie jaren teveel geweest", laat hij weten.

Dijkema werd in 2017 in poptempel Vera, ten faveure van The Given Horse en veteraan Lou Leeuw, verkozen tot Stadsmuzikant van Groningen, een titel die twee jaar eerder in het leven was geroepen door toenmalig nachtburgemeester Chris Garrit.

Aardbevingen

Het was vervolgens de bedoeling dat hij minimaal één keer per jaar een nummer over Groningen zou schrijven. Dat deed Dijkema in 2018. Het werd een nummer over aardbevingen.

Op Facebook uit Dijkema zijn frustratie over het feit dat er na zijn uitverkiezing drie jaar geleden nog steeds geen nieuwe verkiezing is geweest.

"Wat een groot fiasco was dit Stadsmuzikantschap", schrijft hij. "Het kostte een tijdje ruimte in mijn hoofd. En voor wat? Niks. Nada. Nothing. Geen gemeentelijke opdrachten etc. Het gekozen worden, die avond, dát was amoroso. Vooral de speech van mijn maat Michiel Hoving gaf de avond waarde voor mij."

'Draag het vaandel over aan Lourens Leeuw'

Dijkema: "Ik dien bij deze per direct mijn ontslag in (geen idee bij wie) als 'Stadsmuzikant van Groningen' (mooie titel, echter geen inhoud) en geef het vaandel over aan Lourens Leeuw, die het destijds direct al had moeten ontvangen. Ook al wens ik hem ook geen leeg vat toe."

