Muziekkoepel op Marktplein in Emmen krijgt monumentale status

De muziekkoepel op het Marktplein in Emmen is aangewezen als gemeentelijk monument. De status was aangevraagd door de stichting Muziekkoepel Emmen Centrum en goedgekeurd door de gemeente.

Door de gemeentelijke status is de koepel beter beschermd en mogen er alleen veranderingen aangebracht worden na verlening van een vergunning. Ook mag de koepel niet meer verplaatst worden. "De Muziekkoepel bevindt zich in het hart van esdorp Emmen", zegt de Stichting in de aanvraag. "Om deze reden alleen al zou de koepel beter beschermd moeten worden. De Muziekkoepel was de eerste die gebouwd is in Drenthe, op het gedeelte dat vermoedelijk een restant is van de oude brink van Emmen."

Positief

Erfgoedwethouder Dewy Leal is blij met de goedkeuring van de monumentale status. "We zetten ons erfgoed hiermee in een positief daglicht. Vaak horen we dat er al veel oude gebouwen verdwenen zijn in het centrum van Emmen. Daarnaast is het al meer dan tien jaar geleden dat er voor het laatst een gemeentelijk monument is aangewezen. Met de aanwijzing laten we zien dat de gemeente het erfgoed willen behouden voor de toekomst."