Geslaagde Ride en Run Eext ondanks sabotage parcours

"Met de Ride en Run combineren we twee sporten. Als iemand niet zo graag aan paardrijden doet en de ander misschien minder plezier heeft in hardlopen, dan kun je toch samen op pad", zegt initiatiefnemer Jessica Huizinga.

Iedere twee minuten startte er een team. De eerste teams hadden het even lastig om hun weg te vinden, want een deel van de bordjes was verwijderd. "Toen we de sabotage ontdekten hebben we alles stilgelegd en daardoor waren we een kwartiertje achter op schema. Maar daarna verliep alles prima", aldus Huizinga.

Pittig parcours

Team Zusjes Koopman komt na een uur en vier minuten over de finish. "Het zou 10 kilomter zijn, maar het was 11,3. Het was best pittig, maar de route door het bos was heel mooi", zegt Talisa. Haar zus Marelle beaamt dat. Vroeger reed Talisa ook wel op paard Clatrichta, maar tegenwoordig is ze meer van het hardlopen.

Team De Snelle Haantjes finisht met een tijd van een uur en twee minuten. Willard Bouwmeester deed mee als hardloper. "Het was wel zwaar omdat een groot deel van de route mul zand was. En ook door de zon die steeds op mijn hoofd scheen was het warm. Maar het was prachtig", zegt hij.

Aan elkaar wennen

De andere helft van het team is ruiter Nathalie de Haan. "We hebben elkaar twee weken geleden ontmoet nadat degene met wie ik me had aangemeld had afgezegd", aldus Bouwmeester. De rit verliep soepel.

Was het niet eng om hard te lopen met een paard op je hielen? "Toen paard Isra voor het eerst een geluid maakte, schrok ik daar even van. Maar daarna wende het en ging het prima.

De weergoden waren het evenement gunstig gezind in de ochtend, maar 's middags kwamen de deelnemers volgens initiatiefnemer Huizinga als verzopen katjes terug omdat ze een enorme plensbui op hun hoofd hadden gekregen. Maar enthousiast bleven ze volgens haar.

Volgend jaar weer

Wat Huizinga betreft is de Ride en Run Eext voor herhaling vatbaar. Wat de deelnemers betreft trouwens ook.

Om sabotage tegen te gaan, zal het parcours dan pas in de ochtend uit worden gezet en zal de organisatie de bordjes anders vast gaan zetten zodat ze moeilijker los zijn te krijgen.