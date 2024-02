Feestelijk jubileum voor woonzorgcentrum Heidehiem in Emmen

De feestelijkheden begonnen vanochtend al, want medewerkers van Heidehiem deelden ontbijtjes uit aan alle bewoners, voor wie het centrum een groot deel van hun leven een begrip is. "Er wonen heel veel mensen uit de omgeving en Heidehiem is een bekende naam voor hun allemaal", vertelt medewerker Elyse Leveling. Het originele gebouw bestaat niet meer, want het oude Heideheim werd in 2009 afgebroken. Drie jaar later konden de bewoners intrek nemen in het nieuwe gebouw.