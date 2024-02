Rechter moet beslissen: mogen er arbeidsmigranten op vakantiepark Echten wonen?

Uitzendbureau Sterk Werk wil de komende jaren arbeidsmigranten op vakantiepark Van Harte in Echten blijven huisvesten. Eigenaar van het bureau Jacco Holties deed daarvoor een aanvraag bij gemeente De Wolden, maar die gaat niet akkoord. Beide partijen staan daarom tegenover elkaar in de rechtbank.

Holties wil namelijk dat de rechter het besluit van De Wolden terugdraait. Volgens de gemeente en grondeigenaar Staatsbosbeheer kunnen er geen arbeidsmigranten worden gehuisvest, omdat het in strijd zou zijn met de regels voor het gebied. De Wolden wil zelf dat het weer een volwaardig vakantiepark wordt. Over zes weken komt de rechter met een uitspraak.

Gedoogconstructie

De situatie rondom vakantiepark Van Harte in Echten kun je gerust een 'hoofdpijndossier' noemen. In 2016 was het de bedoeling om van het park een asielzoekerscentrum te maken. Het plan van de toenmalige eigenaar Johan Koops strandde, maar hij had wel flink geïnvesteerd.