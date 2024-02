Coevorden wil gesprekken over problemen in wijk Tuindorp

Naar aanleiding van meldingen van overlast in de wijk Tuindorp in Coevorden, wil de gemeente de komende tijd in gesprek met bewoners van de wijk, de gebiedscoördinator, de wijkagent en de woningcorporatie. "Om te achterhalen wat er daadwerkelijk in de wijk speelt en wat hiervoor passende maatregelen zijn."

Dat meldt het college van burgemeester en wethouders, in reactie op eerder gestelde vragen van raadsleden Ton Soppe (BBC2014) en Jerry Stoker (PAC). De raadsleden gaven in december aan dat enkele buurtbewoners in de volkswijk problemen ervaren. Zo zouden her en der foutgeparkeerde trailers met oud ijzer geparkeerd worden, ligt er geregeld zwerfaval, is er sprake van geluidsoverlast en zou een grasveld gebruikt worden als crossterrein voor motoren en quads. Twee bewoners van de wijk bevestigden deze signalen - anoniem - in een interview met RTV Drenthe. Ze gaven aan al zo'n vijf jaar problemen te ervaren.

Extra controles op foutgeparkeerde aanhangers

Wat betreft de foutgeparkeerde aanhangers, daar gaan handhavers van de gemeente komende tijd extra op controleren, meldt het college nu. Een recente aanpassing van de algemene plaatselijke verordering (apv) geeft daar ook meer mogelijkheden toe. Het grasveld dat als crossterrein gebruikt zou worden, is inmiddels recent omheind, meldt het college verder. "We verwachten dat daarmee de klachten nu afnemen." Dit terrein is eigendom van woningcorporatie Domesta. "Op het moment dat er met onverzekerde voertuigen op de openbare weg wordt gereden, zal de politie optreden", stelt het college.

'Ter plaatse vaak geen overlast geconstateerd'

Andere meldingen, onder meer over geluidsoverlast, zijn volgens het college bij de gemeente niet bekend. "Er is wel whatsappcontact geweest, maar als er een melding werd gedaan, was dit lastig om door te geven aan de boa's of politieagenten, omdat ze niet in dienst waren of niet in de buurt. Eenmaal ter plaatse werd er geen overlast geconstateerd."

Wat bij de gemeente wél bekend is, is dat er soms sprake is van bedreigingen, wanneer omwonenden veroorzakers van overlast aanspreken op hun gedrag. "Dat is gedeeld met de politie, die over de verdere afhandeling gaat. Zodra een overlastgever bekend is, spreekt een boa of de politie hem of haar aan. Als er een overtreding wordt geconstateerd, wordt er opgetreden. Maar als het onbekend is wie de overtreders zijn en dit niet wordt gemeld, is het lastig hier stappen in te zetten."

Feesten in gebouw Buurt- en Speeltuinvereniging