ACV wint laatste testcase

Al vroeg in de wedstrijd viel de enige treffer. Mark Jagt reageerde attent op een gekeerde vrije bal van Pascal Huser, zette voor en Marco van der Heide hard en hoog af. ACV kreeg voor rust meerdere kansen om de score te verdubbelen, maar paal en de ON-doelman stonden succes in de weg. Kort voor de pauze was de thuisploeg nog een keer gevaarlijk, maar het schot van Tim Deelen werd gekeerd door Ben Wormmeester (de doelman die na rust werd vervangen door Morten Otto).

Otto was één van de zes wissels die trainer Fred de Boer pleegde in de pauze. Ondanks meer balbezit wisten de Assenaren in het tweede bedrijf nauwelijks mogelijkheden te creëren en ook Oranje Nassau slaagde er niet in om tot een gevaarlijke doelpoging te komen. Het publiek in Groningen moest wachten op een grote kans tot de slotminuut, toen ACV'er Ezra Schrijver uit een voorzet van Jim de Leeuw over schoot.

Volgende week: Gemert thuis in de beker

Voor ACV start dus komende zaterdag het echte werk in de eerste kwalificatieronde van de KNVB Beker. Gemert, de nummer 4 van de Derde Divisie Zondag in het afgelopen seizoen, is om 17.00 uur de tegenstander in Assen.