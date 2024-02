Midden-Drenthe plaatst extra camera's bij sportlocaties om drugsoverlast en vernielingen

Op zes verschillende sportlocaties in de gemeente Midden-Drenthe hangen sinds 2014 bewakingscamera's. Aanleiding hiervoor waren verschillende incidenten. "Zo werd 's morgens bij de opening van een sporthal een insluiper betrapt en was er onder andere sprake van vernieling bij het buitenzwembad in Westerbork", schrijft de gemeente in een rapport over het gebruik van de camera's.