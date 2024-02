Gouden tijden voor goudwisselkantoor: goudprijs historisch hoog

Het zijn gouden tijden voor mensen met een vol sieradendoosje, maar ook voor goudwisselkantoren. De goudprijs is namelijk enorm gestegen. De nieuwe locatie van Goudwisselkantoor in Emmen kent om die reden een drukke openingsmaand.

In vergelijking met het voorgaande jaar staan de koersen op een historisch hoog niveau. "Goud bewijst opnieuw zijn waarde als veilige haven en waardevaste belegging in onzekere tijden. Goud stijgt namelijk met de inflatie mee en dus kiezen veel mensen daarvoor, want dat krijg je niet op je spaargeld bij de bank", vertelt Eysink. "De inkoop van gouden munten, sieraden en goudbaren van particulieren steeg in 2023 met bijna 30 procent."

'Soms zitten mensen huilend voor je'

Hij ziet verschillend publiek het wisselkantoor binnenkomen. "Dat is erg divers. De één heeft veel in goud geïnvesteerd en komt cashen, de ander kan door verschillende oorzaken, denk aan dure boodschappen en de hoge gasprijs, maar moeilijk rondkomen en besluit familiestukken te verkopen. Soms zitten mensen huilend voor je. Er zijn echt schrijnende gevallen", vertelt de regiomanager.

Sieraden worden in de meeste gevallen omgesmolten, maar kunnen ook worden doorverkocht of geveild. "Onze directeur is ook beëdigd veilingmeester en we verkopen via Catawiki ook horloges, sieraden, diamanten en dergelijke."