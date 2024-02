150 Drentse melkveehouders werken aan stikstofverlaging door ander voer te gebruiken

Ruim 150 melkveehouders in Drenthe zijn bezig met verlaging van stikstofuitstoot door het eiwit in het voer voor hun koeien beter te gebruiken. Een efficiëntere benutting van het eiwit draagt bij aan de verlaging van de ammoniakuitstoot en het bespaart kosten.

Wanneer het lukt om het eiwitgehalte in het voer met 1 gram te laten dalen, dan levert dat een vermindering van uitstoot op van 1 procent. De begeleider brengt de startsituatie in beeld en iedere deelnemer werkt vervolgens aan een eigen doelstelling, maar 10 procent daling is daarbij geen uitzondering.

Leren van elkaar

Melkveehouder Gerko Brink uit Zeijen is een van de boeren die meedoet aan het project. Zijn bedrijf is energieneutraal en heeft via een voedingssupplement ook een methaanreductie van 30 procent.

"Ik doe mee aan dit project omdat ik vind dat we met elkaar iets kunnen doen om toch een verandering te bewerkstelligen in de bedrijfsvoering. Vooral eiwitreductie zou prima kunnen. Dan wil ik ook weten wat ik kan doen. Daarom doe ik aan die cursus mee. Je zou het kunnen bewerkstelligen door wat te sturen in de bemesting. Als je goed bemest, heb je minder eiwit nodig. Dan zit het in je producten. Dat is wat ik probeert te leren van collega's."

Veel belangstelling

Dierenarts Bernd Hietberg begeleidt 40 van de 150 deelnemende boeren. Hij was verrast door het hoge aantal aanmeldingen. "Ik denk dat heel veel boeren gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan met milieudoelen. Alleen kosten veel van die milieudoelen geld. De Universiteit Wageningen heeft net een onderzoek gepubliceerd waarin staat dat het inkomen van boeren tussen de 30 en 200 procent achteruit gaat, als alle milieudoelen worden uitgevoerd. Laat eiwitdeficiëntie nou een van de weinige maatregelen zijn die kosten kunnen besparen."

Als het aangepaste voer duurder zou zijn en de productie van zijn koeien omlaag zou gaan, dan had Brink niet meegedaan aan het project. "Gewoon om de simpele reden dat er een boterham moet worden verdiend hier. Er wordt al zoveel gevraagd van boeren. We kunnen gewoon niet meer."