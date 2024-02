Zitting laatste verdachte jeugdbende Emmen uitgesteld

De zaak tegen de laatste vermeende lid van een jeugdbende in Emmen, Daniël T. (18) is uitgesteld. De psycholoog en psychiater moeten op zitting worden gehoord over hun psychologisch onderzoek van T., maar de psychiater is niet beschikbaar.

T. was volgens het Openbaar Ministerie (OM) begin vorig jaar actief in een jeugdbende in Emmen. De bendeleden gingen in verschillende samenstelling op pad om gewelddadige diefstallen te plegen. De laatste keer mondde dit uit in een fatale steekpartij in de jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen. Begeleidster Marit (26) werd gedood door twee tieners die de kluis wilden stelen van de instelling.

Niet betrokken bij het steekincident

T. was niet betrokken bij de fatale diefstal in Yorneo. Hij woonde daar destijds wel. Zijn medebewoner Jenairo H. (17) was daar wel bij betrokken, samen met de 20-jarige Arek K.. Tegen deze jongens werden vorige week celstraffen van twee en tien jaar en tbs met dwangverpleging geëist. H. en K. waren volgens het OM eveneens betrokken bij de jeugdbende, waar T. ook onderdeel van was.

Daniël T. heeft bekend dat hij, samen met zijn huisgenoot Jenairo H., vorig jaar op 9 januari de McDonalds in Emmen heeft overvallen. Bij de overval werd in de lucht geschoten. De twee tieners namen enkele honderden euro's uit de kas en lieten de 17 medewerkers van het restaurant ontredderd achter. De overval op het fastfoodrestaurant gebeurde enkele dagen voor de fatale diefstal in de jeugdinstelling in Emmen.

In december verzoek ingediend

Advocaat Ronald Knegt zei dat hij in december bij de rechtbank een verzoek heeft ingediend om de psycholoog en psychiater op zitting te bevragen over het rapport. De psychiater blijkt voor een langere tijd in het buitenland te zijn en is niet beschikbaar. Op verzoek van Knegt is de zaak vervolgens aangehouden.