Assen wil omgekeerde bewijslast bij nieuw winningsplan NAM klein gasveld

De NAM wil tot en met uiterlijk 2028 gas blijven winnen uit het gasveld onder Assen. De gemeente is hier tegen vanwege het 'risico van bevingen onder dicht bevolkt stedelijk gebied' en verlangt voor al haar inwoners omgekeerde bewijslast.

Sinds 2007 haalt de NAM aardgas uit het veld met de naam 'Assen'. Daaruit is tot eind 2023 zo'n 250 miljoen kubieke meter aardgas gewonnen. De put zou sinds dit jaar buiten werking zijn, maar in een nieuw winningsplan heeft de NAM een verlenging van de productieduur aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Vrees voor bevingen

De gemeente Assen is hier niet blij mee. Zij stapte enkele jaren terug al naar de Raad van State om de eerder verleende vergunning van tafel te krijgen, maar de rechter keurde het winningsplan inhoudelijk goed.

In een brief aan minister Adriaansens schrijft de gemeente dat het niet gewenst is om aardgas te winnen. Zij vreest schade door bevingen. Assen erkent de noodzaak van het winnen van aardgas, maar vindt dat het welzijn van haar inwoners voorrang verdient.