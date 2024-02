Hoogeveen gaat strijd aan tegen komst zonnepark en kiest voor hoger beroep

De gemeente Hoogeveen gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank over een zonnepark bij de Wilfred Stillweg in Hollandscheveld. Volgens de rechter is de vergunning daarvoor onterecht geweigerd, de gemeente is het daar niet mee eens.

Initiatiefnemer Emission Projects wil bij de Wilfred Stillweg een zonnepark van 2,5 hectare bouwen. De politiek in Hoogeveen schoot dat plan in 2022 af. Er zou namelijk te weinig draagvlak zijn bij omwonenden. Een stap naar de rechtbank volgde voor de initiatiefnemer en dat pakte goed uit. Te weinig draagvlak is volgens de rechter geen harde eis om de vergunning niet toe te kennen.

Minder succesvol

De rechtbank heeft aangegeven dat Hoogeveen zich opnieuw over de aanvraag voor de vergunning moet buigen. "Wij kunnen ons niet verenigen met de uitspraak en hebben hoger beroep ingesteld", schrijft de gemeente in een brief aan de gemeenteraad.