Kwetsbare kinderen zijn de baas in Omgangshuis Emmen: 'Sores blijven buiten de deur'

Jenny Wijntje van Stichting het Omgangshuis in Emmen is trots op de nominatie voor een Hartenhuis Award van Stichting Het Vergeten Kind. De award is een aanmoedigingsprijs die elk jaar tijdens de week van Het Vergeten Kind wordt uitgereikt. Dit jaar is het thema aandachtvolle zorg.

De award winnen zat er niet in, maar daar maalt Wijntje niet om. "Ik vind het al mooi dat ik genomineerd was." Samen met een aantal collega's bestiert ze een omgangshuis, waar kinderen van ouders die in een vechtscheiding zitten of kinderen uit een pleeggezin, begeleide omgang krijgen. "Het is hier een mooie rustige plek en dat proberen we ook uit te dragen. Niet op een kantoortje, maar in een huiselijke setting."

"Het gaat bijvoorbeeld om ouders die gescheiden zijn en waarvan de kinderen nog bij de moeder wonen. Die kinderen mogen dan alleen maar begeleide omgang hebben met de vader en dat bieden wij aan om het hier in deze omgeving te doen."

Kinderen de baas

Volgens Wijntje pakken ze het bij het Omgangshuis in Emmen anders aan dan bij andere organisaties. "Wij gaan naast en niet boven de mensen staan. Daarnaast lappen we regelmatig de bestaande regeltjes aan onze laars en dat wordt ons niet altijd in dank afgenomen. Als kinderen hier komen met ouders zeggen we tegen de ouders: heel leuk dat jullie denken de baas te zijn, maar dat is niet zo. De kinderen zijn hier de baas en daar richten we ons op. De sores die jullie hebben laten jullie maar mooi buiten de deur."

De kinderen bepalen dus. "Als een kind hier komt en die zegt op een gegeven moment 'ik heb het hier helemaal niet naar mijn zin' of 'ik vind het niet goed hoe het gaat', dan gaan we met het kind in gesprek en daarna pas met de ouder. Dat doen we omdat we vinden dat een kind heel heel goed zelf kan vertellen wat 'ie zelf wil en niet wat 'ie allemaal opgelegd krijgt door volwassenen."

Het omgangshuis gaat daar best ver in, zegt Wijntje. "Als een kind bijvoorbeeld van een voogdijinstelling te horen krijgt dat hij naar zijn vader moet en het kind is heel bang voor zijn vader, zeggen we al heel snel: 'dat gaan we niet doen'." En dat wordt niet altijd in dank afgenomen. "Het zij zo, we hebben met boze ouders te maken, omdat zij vinden dat ze er recht op hebben, maar wij kijken wat het met het kind doet."

Het omgangshuis in Emmen bestaat vijf jaar. De Raad voor de Kinderbescherming, de rechtbank en advocaten weten de instelling inmiddels te vinden, zegt Wijntje. "Zodra ze zelf met de handen in het haar zitten, komen ze bij ons. Dus blijkbaar doen we wel iets goeds."

'Recht op vader en moeder'