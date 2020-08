Duikers maken een ‘Onderwaterronde van Drenthe’ bij Nijstad

Veiligmaken

Ruim een jaar kan er nu worden gezwommen in de plassen van Nijstad. Maar voordat dat kon, moesten duikers hard werken om het water veilig te maken. Volgens Mark Bruijnis, oprichter van Dive2Adventure in Hoogersmilde en betrokken vanaf het eerste uur, werden de plassen in de afgelopen jaren ook vaak als dumpplek gebruikt.

"Het was vrij vuil", legt Bruijnis uit. "Er lag bijvoorbeeld veel prikkeldraad en afval. We hebben daar de afgelopen jaren aardig wat van opgeruimd. Als je de sport wilt beoefenen wordt het wel iets minder als je over een vuilnisbelt onder water zwemt." Sindsdien houdt de duikschool geregeld een 'clean-up-dive.' Daarbij wordt afval uit het water gehaald.

Unieke diepte

Bij Nijstad liggen twee grote plassen. Een kleinere plas met een diepte van 25 meter en een groter recreatieplas van 38 meter diep. Dat is volgens Bruijnis vrij bijzonder in Noord-Nederland. "Dat zijn vrij forse dieptes waardoor we dus eigenlijk een unieke locatie hebben. Het is een plek waar de sportduiker gewoon een leuk rondje kan maken, maar waar ook de technische duikers klaargemaakt kunnen worden voor grotere dieptes."

Bruijnis startte samen met zijn broer in 2013 met de verkoop van duikmateriaal. Ze richtte zich daarbij vooral op de tweedehands markt. Beiden hadden nooit de intentie er een grote zaak van te maken. Dat hun bedrijf binnenkort uitbreidt naar Hoogeveen en ondertussen 60 leden heeft, noemt Bruijnis dan ook 'een uit de hand gelopen hobby'.

Ollie de olifant ontving de duikschool van Zwembad de Dolfijn (Rechten: Mark Bruijnis)

Parcours

Zo is ook het idee van de 'Onderwaterronde van Drenthe' gestart als grapje onder de leden. Het is nu nog een testparcours, maar het is de bedoeling is dat de route straks wordt uitgebreid en verplaatst naar het grotere en diepere meer. Onder water zijn meerdere Drentse bezienswaardigheden te vinden. Zo ontving de duikschool Ollie de Olifant van Zwembad De Dolfijn en kwam het Hunebed Highway-bord er via de gemeente.

"Wat het toevoegt is dat vis vooral toetrekt naar objecten. Je moet denken dat als wij hier straks een auto hebben staan die helemaal gestript is, het moet wel zo milieuvriendelijk zijn, daar trekken vissen naartoe", vertelt Bruijnis. "Dus als je de duikers een rondje kan laten zwemmen, zien zij al vrij makkelijk en vrij snel het onderwaterleven."

Om te ervaren wat je onderwater kunt zien van de 'Onderwaterronde van Drenthe' gaat verslaggever Josien Feitsma mee de diepte in. Bekijk hier hoe ze dat ervaart.