Handen uit de mouwen voor veilig sportpark in Dalen

Bijna vijf jaar lang moesten inwoners van Dalen aan het plan trekken, maar dit jaar lijkt er eindelijk wat te gebeuren aan de onoverzichtelijke verkeerssituatie bij sportpark 't Grootveld, net buiten het dorp. "We hebben nu de gemeente mee én er is honderd procent draagvlak bij alle gebruikers van het sportpark. Dus de komende tijd gaan de handen uit de mouwen."

Dat zegt Folkert Sinnema, die zich namens een werkgroep verkeersveiligheid binnen Dorpsbelangen Dalen sinds 2019 druk maakt over de toegang tot het sportpark aan de Dalerveensestraat. In dat jaar kwam de verkeerssituatie met stip binnen op een prioriteitenlijst, tijdens een schouw van inwoners en verkeersdeskundigen door het dorp. "De onveilige situatie was bekend en we spraken af dat hier wat aan zou gebeuren. Tot op heden is dat nog niet gebeurd."