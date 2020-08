Mathieu van der Poel koning van de Col du VAM

Achter Van der Poel pakte Nils Eekhoff het zilver, op ruim anderhalve minuut. Timo Roosen pakte het brons.

Vanwege de slechte weersomstandigheden werd de koers met twee ronden ingekort. Dus geen 27 maar 25 ronden, in totaal 182,5 kilometer moesten de 89 elite renners afleggen. Maar al vroeg in de koers haakte een groep renners af en gaf op, waaronder Gerben Mos, Tijmen Eising en Roy Eefting.

Ook oud Nederlands kampioen NIki Terpstra had het lastig op de flanken van de Col du VAM. Terpstra is net terug na een zware valpartij en is duidelijk nog niet op niveau. Terpstra gaf 70 kilometer voor het einde op.

Lekke band Lindeman

In de vijfde ronde ontstond een kopgroep van zes renners, waaronder Bert-Jan Lindeman. Maar de Emmenaar reed op de beklimming van de Cold du VAM lek en verloor 24 seconden op Pascal Eenkhoorn, Oscar Riesebeek, Stef Krul, Lennard Hofstede en Alex Molenaar. Maar Lindeman reed het gat in de afdaling weer dicht.

De zes koplopers werkten goed samen en namen een voorsprong van maximaal 1:30 op een al aardig uitgedund peloton. Maar lang kon de kopgroep niet van de voorsprong genieten, want in de elfde ronde werd de groep van Lindeman weer ingerekend door een groep van 36 renners.

Versnelling Van der Poel

Met een minder dan 70 kilometer te rijden drukte Mathieu van der Poel voor het eerst zijn neus tegen het venster. Door een versnelling van de alleskunner ontstond een kopgroep van zeven renners. Naast Van der Poel ook Nils Eekhoff, Pascal Eenkhoorn, Jos van Emden, Corné van Kessel, Koen de Kort en Ramon Sinkeldam. Even later maakte ook Lindeman de overstap naar de kopgroep, samen met Timo Roosen, Arvid de Kleijn en Oscar Riesebeek.

Op 50 kilometer leek een groep van acht achtervolgers de aansluiting met de kop te krijgen, toen Van der Poel zich niet langer kon inhouden. Alleen Eenkhoorn kon Van der Poel volgen. De Jumbo renner nam echter de kop niet over, waarna een deel van de achtervolgers weer kon aansluiten.

Beslissende demarrage

Een ronde later was het weer Van der Poel die ging en dit keer kon niemand volgen. De Jumbo renners werden gedwongen om te achtervolgen, maar Van der Poel was gevlogen en nam al snel een halve minuut voorsprong.

Een achtervolgende groep, met drie Jumbo renners, maar zonder Lindeman, kon het gat niet dichten en Van der Poel liep steeds verder uit. In de laatste ronden consolideerde Van der Poel zijn voorsprong, die inmiddels meer dan een minuut was en kwam solo over de finish en pakte, na 2018, zijn tweede Nederlandse titel op de weg. Eekhoff pakte knap het zilver.