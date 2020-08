Europese primeur voor Vliegerfestival Emmen

"Uiteraard hebben we voorzorgsmaatregelen genomen", zegt Gerrie Enninga, organisator. "We hebben geen gesloten tent, maar een overkapping. Daaronder staan de tafeltjes ruim drie meter uit elkaar. En we spreken mensen aan als ze te dicht op elkaar staan. Al willen we geen politieagentje spelen."

Met die voorzorgsmaatregelen was de 32e editie van het Internationaal Vliegerfestival een feit. "We zijn de eerste in Europa", zegt Enninga trots. "Normaal zijn er vanaf april tot en met oktober wel drie festivals per weekend. Maar corona gooide roet in het eten. En dus zijn wij nu de eerste."

Landen haken af

De coronaperikelen zorgen er ook voor dat zich maar vier landen hebben aangemeld. Maar liefst zeventien landen konden niet komen. "Normaal hebben we driehonderd vliegeraars op bezoek, nu maar tachtig. Maar het is beter dan niets", zegt Enninga.

Over de aantallen bezoekers heeft de organisator niet te klagen. Het is druk op het terrein. Groot en klein loopt met het hoofd in de nek naar omhoog te staren. Creaties als een zwarte kat van ruim twintig meter, draken en octopussen: het zweeft allemaal boven hun hoofd. "Men is duidelijk toe aan weer een festival."

Vrijwilligers

Om de kosten te drukken werken ze met vrijwilligers en familieleden. "Mijn ene dochter staat achter de bar, de andere is de kinderen aan het schminken. Zoals het er nu naar uitziet draaien we quitte, of misschien maken we wel een klein beetje winst", besluit Enninga positief.