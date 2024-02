Blauwtongvaccin in ontwikkeling, 'hopelijk klaar voor zomer'

Ten minste één bedrijf is bezig een vaccin tegen het blauwtongvirus te ontwikkelen. Dat zei demissionair landbouwminister Piet Adema donderdag in de Tweede Kamer. "Ik zal de processen voor de toelating versnellen, zodat hopelijk voor het knuttenseizoen medio dit jaar een veilig en werkzaam vaccin beschikbaar is."

Om welk bedrijf of welke bedrijven het gaat, kan Adema niet zeggen "vanwege de hoge concurrentiegevoeligheid". Hij voert met tien vaccinproducenten in Europa gesprekken over de vaccins. "Alle stappen die tot nu toe zijn gezet in dit proces gaan goed, maar we zijn er nog niet."

De uitweg

"Vaccinatie tegen het blauwtongvirus is de uitweg uit de situatie waarin Nederland zich bevindt", aldus Adema. Bij duizenden veebedrijven werd vorig jaar het virus vastgesteld, waaraan vooral veel schapen overlijden.