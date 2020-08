'Als de UCI komt, kunnen we nadenken over een WK in Drenthe'

De bal ligt bij de internationale wielerbond UCI, vertelt NK-organisator Thijs Rondhuis. "De UCI bepaalt dat. Als ze op zoek zijn naar een plek waar het honderd procent coronaproof kan en je wilt er een echt televisie-evenement van maken en de sport een dienst bewijzen. Dan kan dat hier", zegt hij.

Draaiboeken liggen klaar

Met het NK achter de rug hoeft er ook wat minder werk verzet te worden om een WK te realiseren. "Groot voordeel is dat we alle draaiboeken klaar hebben liggen. Technisch zijn we ertoe in staat, maar eerst moet de vraag komen. Als die vraag komt vanuit de UCI dan pas kunnen we daar met de provincie, de organisatie en de KNWU over nadenken."

Gedeputeerde Henk Brink deinst niet meteen terug voor een eventueel WK in Drenthe. "Hier kan veel. We hebben een prachtig uitdagend parcours en drie dagen spannende wedstrijden gezien. We kunnen het hier helemaal afsluiten en het verantwoord doen", zegt hij. "Ik hoor die geruchten ook. Drenthe is een gastvrij volk. Als ze iets willen, moeten ze zich maar melden."

Te kort rondje

De kersverse Nederlands kampioen Mathieu van der Poel weet niet of een WK op de VAM-berg een goed idee is. "Op dit rondje kun je geen volwaardig WK rijden. Als je een lange aanloop hebt, misschien wel, maar je kan hier niet met een peloton van honderd renners starten", zegt hij.

De keuze voor een WK-parcours is niet heel groot, dus Van der Poel is al blij als hij überhaupt het WK mag rijden. "Als het maar ergens door kan gaan, is het goed. Maar als je hier met een klein peloton start en je rijdt achteraan dan is de koers al voorbij."

Ook ziet de Nederlands kampioen wat logistieke problemen. "Als een kopgroep ver weg rijdt, zet je het peloton op een rondje. Dus ik zie het niet echt gebeuren hier."