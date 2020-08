Alleen bij faillissement kan vliegveld Eelde nieuwe bestemming krijgen

Dat blijkt uit brieven van plaatsvervangend directeur luchtvaart Petrouschka Werther als antwoord op vragen van Jurryt Vellinga van Leefbaar Tynaarlo. Vellinga vroeg in een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wat er met het terrein zou gebeuren bij een faillissement van het vliegveld.

De directeur schrijft dat er in dat geval een nieuwe situatie ontstaat. Als er geen (zicht op een) exploitant is, is er volgens Werther geen reden om de 'gebruiksvergunning waarmee de luchthavenbestemming is geborgd' aan te houden. Dan zou Eelde niet meer als vliegveld gebruikt worden en krijgt de gemeente de mogelijkheid de bestemming te wijzigen.

Wel schrijft Werther dat het ministerie het bevoegd gezag is over de luchthaven. Eelde is een zogenoemde luchthaven van nationale betekenis. Er zou een aanpassing in de wet luchtvaart moeten komen om Eelde van die status te ontdoen.

Verkochte aandelen

De vraag van Vellinga is een gevolg van de verkoop van de aandelen van de stad Groningen. Die aandelen werden voor een euro overgenomen door FB Oranjewoud. Vellinga begon zich daarna af te vragen waarom een commerciële partij interesse had in de aandelen van het vliegveld. Hij kwam tot de conclusie dat de gemeente Tynaarlo zelf de aandelen had moeten overnemen. "Dan hadden we meer zeggenschap gehad", zei hij daar eerder over.

Behalve de stad Groningen wil ook de gemeente Assen van de aandelen af. Assen heeft tien procent van de aandelen in handen. Stichting FB Oranjewoud gaf al aan interesse te hebben in de aandelen van Assen. De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) riep de gemeente op de aandelen niet te verkopen om te voorkomen dat FB Oranjewoud de aandelen in handen krijgt.

Toekomstscenario's

Er wordt door directeur Bart Schmeink van GAE gewerkt aan meerdere toekomstscenario's voor het vliegveld. Één daarvan is sluiting van de luchthaven. In dat geval en als er dus geen nieuwe exploitant komt, zou de grond onder het vliegveld veel geld waard kunnen zijn.

In een ander scenario wordt Groningen Airport Eelde vooral een militair vliegveld. Die suggestie stuitte al op verzet uit de gemeente.

Lees ook: