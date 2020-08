OM komt met strafeis tegen vader verdronken peuter Ubbena

Op 2 juli rondde de rechtbank de zaak niet af. In de rapporten van de psycholoog en psychiater die Den B. hebben onderzocht, ontbrak volgens de rechtbank belangrijke informatie. De deskundigen hebben geen oordeel gegeven over in hoeverre de Utrechter toerekeningsvatbaar is voor zijn daden.

Rechters vinden dat soort informatie belangrijk om te kunnen bepalen wat voor straf iemand moet krijgen. Vandaag worden de psycholoog en de psychiater daarom in de zittingszaal gehoord over hoe Den B. volgens hen in elkaar zit. Volgens zijn advocaat Judith Kwakman is al vastgesteld dat er aanwijzingen zijn voor autistische en narcistische trekken.

Geen emoties

Op de eerste zittingsdag is Den B. door de drie rechters uitgebreid verhoord over wat er op 18 december allemaal is gebeurd. Daarbij viel het op dat de man geen enkele emotie toonde. Na de vechtscheiding van zijn ex zag hij hun zoontje Sven lange tijd niet. De Utrechter vertelde dat hij erg depressief is geweest en dat de envelop met liturgische teksten en liederen voor op zijn uitvaart, die de politie tijdens een huiszoeking afgelopen december vond, uit die tijd stamden.

Volgens hem ging het afgelopen jaar stukken beter. Sinds september zag hij Sven weer onder begeleiding en 18 december zou de peuter voor het eerst een hele dag alleen bij hem zou zijn. Ze zouden samen de kerstboom versieren en daarna naar zijn zus in Assen gaan. Om vijf uur 's middags moest Den B. Sven afleveren bij het buurthuis in Utrecht, waar zijn ex-vrouw hem zou ophalen.

De twee hoefden elkaar dan niet te zien. Dat wilde zijn ex ook niet, want ze is lange tijd door hem gestalkt. Den B. is daar al voor veroordeeld, maar ging gewoon door en staat ook daar voor terecht.

Naar Assen

Maar die ochtend zegde zijn zus af en wist Den B. niet goed wat hij moest, vertelde hij in de rechtszaal. Urenlang speelde hij op de grond met Sven met de trein en toen was hij naar eigen zeggen kapot. Hij besloot naar zijn ouders in Assen te gaan. Dat die niet thuis waren, wat zijn moeder hem had verteld, was hij naar eigen zeggen vergeten.

Het viel de politie achteraf op dat zijn huis zo klinisch opgeruimd en schoongemaakt was, dat het leek alsof hij er helemaal niet met zijn zoon was geweest. Bovendien was ook de koelkast bijna leeg, vertelde één van de rechters op de eerste zittingsdag. Den B. zei dat hij wel degelijk eten voor zijn zoon in huis had gehaald en wat had meegenomen voor in de auto naar Drenthe.

Door het boerenprotest van die dag kwam hij op de A28 in een kilometerslange file te staan. Hij was pas na drie uur die middag bij Assen. Naar eigen zeggen had hij nog willen bellen met jeugdzorg dat hij wat later terug zou zijn, maar zijn telefoon stond uit. Eenmaal in Assen reed hij ook niet naar zijn ouders in Marsdijk, maar richting Loon, omdat hij Sven wilde laten zien waar hij als tiener had geroeid. Hij reed verder en kwam bij het Noord-Willemskanaal.

Justitie voerde eerder een reconstructie uit van mogelijke gebeurtenissen op de plek waar het jongetje in het water terechtkwam.

Het einde van de wereld

Camera's op de bruggen in de omgeving registreerden de auto van Den B. meerdere keren. Hij reed hen en weer om te kijken of ze bootjes konden zien, aldus de Utrechter in de rechtszaal. De rechters noemden het opvallend dat hij exact vier dagen daarvoor ook bij het Noord-Willemskanaal was geweest. Dat bleek uit een navigatiesysteem dat in zijn huis in Utrecht werd gevonden. Toen was hij er om even tot rust te komen voorafgaand aan een belangrijke schaakwedstrijd in Assen, reageerde Den B.

Uiteindelijk kwam hij met Sven op een plek die hij vergeleek met het einde van de wereld. De verharde weg ging over in een zandpad en de tijd was hij allang vergeten. Zijn zoon moest plassen en dat wilde hij hem laten doen aan de rand van het kanaal. In het donker vielen ze beiden, daar op de steile oever. Sven belandde in het water. Den B. verklaarde later dat hij alles gedaan heeft dat in zijn macht lag om zijn zoon te vinden, maar dat het niet lukte. Ook niet toen hij er zelf in sprong.

Doodslag

Zo'n vijftig minuten laten haalden twee politieagenten het jongetje uit het ijskoude water. Ambulancebroeders, die tegelijkertijd op de plek bij kanaal waren gekomen, vertelde dat ze het lichaampje wél meteen zagen. Met een lichaamstemperatuur van nog maar 23 graden en ernstige hersenschade werd Sven naar het UMCG gebracht. Het jongetje overleed op 31 december.

Het OM stelt dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan doodslag door Sven doelbewust in gevaar te brengen en hem niet op tijd hulp te bieden. Den B.'s ex-vrouw eist 46.500 euro schadevergoeding van de man die, zoals zij zegt, haar het leven onmogelijk heeft gemaakt. De vrouw is niet bij de zitting en op haar verzoek gaf haar advocaat zo min mogelijk informatie over haar, omdat ze niet wil dat die bij Den B. terechtkomt.

Vandaag volgt - na het verhoren van de deskundigen - de strafeis van het Openbaar Ministerie. Daarna is het de beurt aan Den B.'s advocaat Judith Kwakman.