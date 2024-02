Familiebedrijf verplaatst megatanks Hoogeveen ter land, ter zee en in de lucht

Voor de 'kleinere' tank van 200.000 liter, die uit Uddel kwam, moest een vergunning gevraagd worden bij de RDW om over de openbare weg te rijden.

Bodemonderzoek

Het op- en afladen van de tanks op de boot is een hele operatie. Eerst moet de bodem onderzocht worden om te kijken of deze sterk genoeg is. "We maken hiervoor berekeningen, want we gebruiken een 450-tons kraan", vertelt Jongsma "Het takelen van de tank zelf duurt ook nog zo'n twee tot drie uur."

En denk je bijna klaar te zijn wanneer je bij de fabriek in Hoogeveen bent aangekomen? Niets is minder waar. "Met het plaatsen van de tanks bij de fabriek zijn wij ook nog een uur of vijf bezig geweest."

'Elke keer weer uniek'

Vader Jan en zijn twee zoons zijn dag in dag uit bezig met het plannen van transport van deze tanks. "We werken van Noorwegen tot Zuid-Portugal tot Oost-Europa. Maar het is elke keer weer uniek, elke keer weer bijzonder", aldus Joery Jongsma. Zijn er ook plekken in Europa die ze liever vermijden? "In Duitsland duurt het soms drie maanden voordat je een vergunning krijgt, dus als het even kan dan rijden we een stukje om."