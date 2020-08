Twee nationale titels Tom Egberink

Rolstoeltennisser Tom Egberink uit Dalen veroverde zaterdag in het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen de nationale titel in het enkel- en dubbelspel.

De nummer acht van de wereld won in het enkelspel in drie sets van Ruben Spaargaren: 2-6, 6-4 en 7-5 en in het dubbelspel versloeg hij samen met Carlos Anker in de finale Berry Korts en Mitchel Grauw. Met 6-0 en 6-1 was de partij snel gespeeld.

Voor Egberink, die al zes operaties aan zijn elleboog moest ondergaan in de afgelopen zeven jaar, was het zijn eerste nationale titel in het enkelspel. Het vizier van de Drent is nu volledig gericht op de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar.

