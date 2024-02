Moet het luchtalarm zwijgen? Dit is de nut en noodzaak van het maandelijkse middaggebed

Maandag, de eerste van de maand. Dat betekent een nieuw luchtalarm. Het systeem, waarmee we worden gewaarschuwd voor gevaar, gaat al decennia mee. Hoe gaat het in z'n werk en is het nog van deze tijd?

In de meldkamer Noord-Nederland in Drachten wordt al met een schuin oog naar de klok gekeken. Nog even, dan wacht die noodzakelijke handeling. Die ene muisklik waardoor alle alarmpalen in Noord-Nederland als een bezetene gaan loeien. Een vast ritueel op de eerste maandag van de maand.

De klus is ondergebracht bij de brandweercentralist, die de rest van de dag oproepen naar noodnummer 112 beantwoordt. Het activeren van het luchtalarm is geen uren durende aangelegenheid; een druk op de juiste knop volstaat. "Het is een handmatige handeling", weet een woordvoerster van Veiligheidsregio Drenthe (VRD).

Het testalarm is enerzijds bedoeld als check. Werkt de apparatuur allemaal? Daarnaast moet het in ons systeem zitten, zodat iedereen de sirene herkent als de nood aan de man komt.

Wanneer gebeurt 't echt?

Bij verschillende crisessituaties kan het luchtalarm worden geactiveerd. Zoals een luchtaanval, terrorisme of vrijgekomen gevaarlijke stoffen. "Het advies is: ga naar binnen, sluit ramen en deuren, doe ventilatie uit en zoek naar informatie via de media", zegt de VRD-woordvoerster.

Vaker wordt gekozen voor het versturen van een NL-Alert met instructies over hoe te handelen. Inschakelen van het luchtalarm is een 'heel zwaar middel', benadrukt ze. "Alleen bij uitzondering wordt dit ingezet."