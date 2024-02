Klaas Smid nieuwe voorzitter Vereniging van Drentse Gemeenten

Klaas Smid, burgemeester van Noordenveld, wordt de nieuwe voorzitter van de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG). Hij is de opvolger van Rikus Jager, die zijn taken als voorzitter moet neerleggen.

Smid (63) begint in mei aan zijn klus, als collega-burgemeester Jager is afgetreden als burgemeester van Westerveld. Hij vertrekt daarom ook uit de VDG. Sinds 2016 was hij daar voorzitter.

Drentse lobby

Vereniging van Drentse Gemeenten is een samenwerkingsverband van de twaalf Drentse gemeenten. Bestuurders en ambtenaren maken onderling afspraken en stemmen zaken met elkaar af. De VDG is onderdeel van de VNG, de landelijke belangenbehartiger van gemeenten.

Speerpunten voor de komende jaren zijn het tegengaan van personeelstekorten, het verstevigen van 'de Drentse lobby' en het versterken van de samenwerking met provincie en waterschappen. Smid noemt dat een 'mooie uitdaging'. "We werken in Drenthe goed samen, de basis is op orde. We kunnen daar nog meer uithalen. Daar wil ik me als voorzitter van de Vereniging voor inzetten."