Celstraf voor stelen van mini-bike in Nieuw-Buinen

Een 23-jarige man uit Stadskanaal is veroordeeld tot 181 dagen, waarvan honderd voorwaardelijk. Hij kreeg die straf opgelegd voor het plegen van vier diefstallen en twee vernielingen. Eén van die inbraken was in Nieuw-Buinen, waar hij in juli 2018 een mini-bike had gestolen.

Die diefstal was op camera vastgelegd. Ook pinde hij in Stadskanaal met andermans pasje en stopte het geld ongevraagd in eigen zak. Hij stal in een opvang in Stadskanaal een laptop en in een supermarkt een busje deodorant.

Juwelier

In oktober van dat jaar gooide hij in zijn woonplaats bij een juwelier en een elektronicazaak een ruit in. De juwelier claimde 14.000 euro aan schade. Die was onvoldoende onderbouwd en werd niet toegewezen. Het ingooien van de ruiten noemde de rechter 'irritant'. Dit deed de man samen met minderjarigen, die inmiddels voor de kinderrechter zijn verschenen.

De man beaamde dat hij in die periode voor veel overlast zorgde. Hij vond de uitlating van de rechter dan ook wel terecht. Hij heeft een enorm strafblad op zijn naam staan en zit nu 73 dagen vast. Hij blijft tot 1 september in de cel en wordt dan opgenomen in een kliniek in Amersfoort.