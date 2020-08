Wildcam: gehandicapte bever blijft bouwen

Tonnie Sterken uit Zuidlaren is al ruim veertig jaar actief als vrijwilliger in de natuurbescherming. De bever die vorig jaar voor zijn camera verscheen, sleepte een muskusrattenklem met zich mee. Het dier verloor daardoor een poot, maar weet zich wonderwel in leven te houden.

"Ik werd er weer stil van", zegt Sterken over de nieuwe beelden van de bever, die hij de naam Bikkel heeft gegeven. "Het is fantastisch dat hij nog leeft, hij heeft al zoveel meegemaakt. Toch is ie nog in staat om te bouwen aan de burcht. Hij doet veel met zijn bek, daar sleept hij de takken mee. Maar holen graven lukt hem niet. Dakbedekking maken ook niet, de modder kan hij niet met een poot verslepen."

Eigen burcht voor Bikkel?

Bikkel leeft nog in een familie, waar andere bevers kunnen graven en sjouwen met modder. "Ik ben heel benieuwd wat er straks gaat gebeuren. Bikkel is namelijk een jaar of drie, rond die leeftijd gaan ze een eigen territorium opzoeken. Zal hij blijven? Hij is een keertje in een ander gebied geweest, maar is weer teruggekomen."

Sterken houdt deze beverfamilie nauwlettend in de gaten met verschillende wildcamera's. Om data over de hoeveelheid bevers vast te leggen, maar ook omdat Sterken graag via de filmpjes mensen wil laten zien hoe de bevers in Drenthe leven.

Uitbreiding van de beverfamilie

Uit de beelden valt op te maken dat de familie uitdijt. "Bikkel heeft een broertje of zusje gekregen, het is bij bevers moeilijk te zien of het om een mannetje of vrouwtje gaat. Ik schat in dat hij of zij hooguit twee maanden oud is. Er zijn nu twee burchten vlakbij elkaar, een derde burcht wordt nu gebouwd."