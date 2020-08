Zeven jaar cel geëist tegen vader verdronken peuter Ubbena

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zeven jaar gevangenisstraf geëist tegen Paul den B. voor doodslag op zijn 3-jarige zoon Sven. Het jongetje verdronk op 18 december vorig jaar in het Noord-Willemskanaal bij Ubbena, nadat zijn vader hem daar naartoe genomen had.

Volgens het OM heeft de 40-jarige Den B. door zijn zoontje in het donker mee te nemen naar het kanaal bewust het risico genomen dat Sven in het water zou belanden. Hij heeft verklaard dat hij zijn zoon wilde laten plassen in het kanaal, onder het viaduct van de A28. Op de steile helling gleden ze volgens hem uit, waarbij Sven in het water belandde.

'In gevaar gebracht'

De Utrechter heeft verklaard dat het een ongeluk was, maar volgens het OM heeft Den B. zijn zoon, die hij die dag voor het eerst acht uur zonder begeleiding mocht zien, in gevaar gebracht bij het kanaal en hem toen hij in het water lag niet genoeg hulp geboden. Sven lag al een kwartier in het water toen hij 112 belde.

Uiteindelijk haalden politieagenten hem na zo'n drie kwartier uit het ijskoude water. Het jongetje was toen nog maar 23 graden en had ernstige hersenschade. Hij werd naar het UMCG gebracht, waar hij op 31 december overleed.

Stalking

Het OM vindt ook dat Den B. schuldig is aan het onttrekken van zijn zoon aan het wettig gezag, dat bij zijn ex-vrouw lag. Hij had het kind die middag om 17 uur moeten terugbrengen in Utrecht. Ook heeft hij zich volgens de officier van justitie schuldig gemaakt aan stalking van zijn ex-vrouw.

De aanklaagster eist ook een contactverbod van vijf jaar met de vrouw. Daarnaast vindt ze dat hij ruim 46.500 euro schadevergoeding aan haar moet betalen.

Lees ook: