Zeven jaar cel geëist tegen vader verdronken peuter Ubbena [update]

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zeven jaar gevangenisstraf geëist tegen Paul den B. voor doodslag op zijn 3-jarige zoon Sven. Het jongetje verdronk op 18 december vorig jaar in het Noord-Willemskanaal bij Ubbena, nadat zijn vader hem daar naartoe genomen had.

Volgens het OM heeft de 40-jarige Den B. door zijn zoontje in het donker mee te nemen naar het kanaal bewust het risico genomen dat Sven in het water zou belanden. Hij heeft verklaard dat hij zijn zoon wilde laten plassen in het kanaal, onder het viaduct van de A28. Op de steile oever gleden ze volgens hem uit, waarbij Sven in het water viel.

'In gevaar gebracht'

De Utrechter heeft verklaard dat het een ongeluk was, maar volgens het OM heeft Den B. zijn zoon, die hij die dag voor het eerst acht uur zonder begeleiding mocht zien, in gevaar gebracht bij het kanaal en hem toen hij in het water lag niet genoeg hulp geboden. Sven lag al een kwartier in het water toen hij 112 belde.

Uiteindelijk haalden politieagenten hem na zo'n drie kwartier uit het ijskoude water. Het jongetje was toen nog maar 23 graden en had ernstige hersenschade. Hij werd naar het UMCG gebracht, waar hij op 31 december overleed.

Stalking

Het OM vindt ook dat Den B. schuldig is aan het onttrekken van zijn zoon aan het wettig gezag, dat bij zijn ex-vrouw lag. Hij had het kind die middag om vijf uur moeten terugbrengen in Utrecht. Ook heeft hij zich volgens de officier van justitie schuldig gemaakt aan stalking van zijn ex-vrouw.

De aanklaagster eist ook een contactverbod van vijf jaar met de vrouw. Daarnaast vindt ze dat hij ruim 46.500 euro schadevergoeding aan haar moet betalen.

Emotieloos en egocentrisch

Den B. toonde op de tweede dag van het proces opnieuw geen emoties. Dat was politieagenten ook opgevallen toen ze hem op de avond van 18 december vonden aan de rand van het Noord-Willemskanaal. Het viel ook de psycholoog en psychiater die hem onderzochten op. Zij omschrijven hem verder als rigide, zelfgenoegzaam, egocentrisch en hooghartig.

Een psychische stoornis hebben ze niet kunnen vaststellen, wel autistische en narcistische trekken. Of hij volledig toerekeningsvatbaar is voor zijn daden, blijft de vraag. De deskundigen zeggen dat ze het niet kunnen vaststellen. De officier van justitie gaat er bij haar strafeis wel vanuit.

Den B. vertelde vandaag in de rechtszaal zelf dat hij in december overspannen was. "Twee jaar heb ik gevochten om hem weer te mogen zien en het tragische is dat ik er, toen ik hem na al die spanning en strijd weer mocht zien, finaal doorheen zat.", zei de Utrechter. Maar de psycholoog en psychiater hebben dat niet kunnen vaststellen.

'Te onvoorzichtig'

Na zijn arrestatie gaf hij jeugdzorg de schuld van dat het misgegaan was met Sven op 18 december. Uit afgeluisterde telefoongesprekken in de gevangenis met zijn vriendin en familie blijkt dat hij vindt dat de instantie steken heeft laten vallen, omdat hij er nog niet aan toe was zijn kind acht uur lang onbegeleid te zien.

In de rechtszaal kwam hij daar vandaag op terug. Hij zei dat hij jeugdzorg niks verwijt. "Ik ben zelf te onvoorzichtig geweest." Wel bleef hij erbij dat hij overspannen was. Dat vond de officier van justitie ongeloofwaardig, omdat zijn nieuwe vriendin en familie juist hebben verklaard dat het de laatste tijd beter met hem ging.

'Slecht voorgevoel'

"Svens moeder had er een slecht gevoel over dat hij de hele dag alleen naar zijn vader zou gaan en sprak dit uit bij jeugdzorg en de gezinsvoogd. Verdrietig genoeg is dit voorgevoel niet onterecht gebleken", aldus de officier. Zij stond tijdens haar requisitoir uitgebreid stil bij hoe de dag was verlopen en hoeveel vragen er zijn over het gedrag van Den B.

"Een deel van die vragen is door het onderzoek beantwoord, maar een deel ook niet", aldus de aanklaagster. Over sommige gebeurtenissen blijft Den B. volgens haar vaag. Eén ervan is waarom de Utrechter - toen hij eenmaal had besloten met Sven naar de roeiclub bij Loon te rijden - lange tijd heen en weer reed bij het Noord-Willemskanaal voor hij met Sven naar de waterkant liep.

Het idee naar de roeiclub te rijden ontstond volgens Den B. onderweg naar Drenthe toen Sven niet bleek te weten wat roeien was. Zijn aanvankelijke bedoeling was naar zijn ouders in de wijk Marsdijk te gaan, verklaarde hij. Hij zou eigenlijk die dag met Sven naar zijn zus in Assen rijden, maar zij zegde 's ochtends af. Omdat hij naar eigen zeggen behoefte had aan gezelschap, besloot hij wel naar Assen te rijden.

'Niks te zoeken in Assen'

"Maar hij had niks te zoeken in Assen en had bovendien helemaal geen tijd daarvoor", concludeerde de officier. Doordat hij onderweg - als gevolg van protesterende boeren op de A28 - in de file belandde, kon hij, als hij doorreed naar Assen, nooit meer op tijd terug zijn om Sven terug te brengen. Dat hij toch doorreed en ook zijn telefoon uitzette, roept ook vragen op, vindt de officier. Volgens Den B. wilde hij 'quality-time met Sven'.

Ook benadrukte ze dat Sven al zeker een kwartier in het water lag toen hij 112 belde en tegen de centralist te weinig duidelijke informatie gaf over zijn precieze locatie. Een wandelaarster die met haar hond langsliep, stuurde hij bovendien weg. "Hij riep alleen dat er een ongeluk was gebeurd, maar zei niks over dat zijn zoon in het water lag. Dat ontdekte de vrouw pas toen de hulpdiensten er waren", aldus de officier.

'Niet-pluisgevoel'

Ambulancebroeders en politieagenten zagen het lichaam van het jongetje meteen drijven in het water, terwijl Den B. blijft volhouden dat hij Sven niet kon vinden. "Verdachte is de enige die weet of hij naar waarheid heeft verklaard", reageerde de aanklaagster. "Het gevoel dat er meer aan de hand is, het 'niet-pluisgevoel' is in deze zaak sterk aanwezig."

"Het onderbuikgevoel is de rode draad in deze zaak", aldus Den B.'s advocaat Judith Kwakman. "Maar dat mijn cliënt emotieloos zou zijn, wil niet zeggen dat hij bewust zijn kind wilde doodmaken. Zij vindt dat er te weinig bewijs is voor doodslag en ook voor het stalken van zijn ex en het onttrekken van Sven aan het wettig gezag.

Lees ook: