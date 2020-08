Twee nationale titels voor skeeleraar Rémon Kwant

Op de weg in Wolvega won hij gisteren de 'one lap'. In de wedstrijd over 400 meter ging het zilver naar Rick Schipper. Hij hield op zijn beurt Tom Mars achter zich. Gijs Kamp uit Roden werd, als eerstejaars junior, vierde.

Goud op duo-tijdrit

Op de overdekte piste in Heerenveen won Kwant vrijdagavond ook al goud op het onderdeel 200 meter duo-tijdrit. Hij dook als enige onder de achttien seconden. "Net als met de ploegenachtervolging bij het schaatsen start je tegenover je tegenstander. Een heel spectaculair onderdeel om naar te kijken", aldus Kwant.

Ook was er nog brons voor hem op de 500 meter en de 1.000 meter op de piste.

Scheurtje in rib

De zegetocht van Kwant is extra bijzonder omdat hij vorige week nog twijfelde of hij wel van start zou gaan op het NK. "Na twee valpartijen in voorbereidingswedstrijden liep ik een scheurtje op in mijn rib. Ik kon eigenlijk niks in de trainingen in de voorbereiding op dit toernooi. Maar ik ben donderdag naar de fysiotherapeut geweest. Daarna ging het beter", laat Kwant weten. "Op adrenaline en met pijnstillers ben ik nu toch blij dat ik gestart ben."

Corona

In verband met de coronacrisis loopt het seizoen van de Drent niet zoals hij vooraf gepland had. "In maart en april was de overdekete piste in Heerenveen gesloten. Toen heb ik veel op de weg getraind. Toen de hal weer openging mochten we eerst alleen op anderhalve meter van elkaar trainen en dat is ook best lastig", zegt Kwant.

In verband met de pandemie rijdt hij dit seizoen alleen nationale wedstrijden. "Het WK in Colombia en het EK in Portugal zijn doorgeschoven naar volgend jaar. Het coronavirus is natuurlijk heel vervelend. Maar wat mezelf betreft is het wel zo dat ik 'blij' ben dat het nù is. Ik heb net m'n studie Notarieel Recht afgerond. En daar heb ik het heel druk mee gehad. Ik ga straks twee dagen per week werken en verder kan ik me vol op de sport storten. Ik wil nog graag dat laatste stapje naar de internationale top maken", besluit Kwant die op zijn zestiende al voor zijn sport naar Heerenveen verhuisde.

Junioren

Gijs Kamp won als eerstejaars junior het sprintkampioenschap in zijn klasse en daarmee de nationale titel. Fleur Huls uit NIjeveen deed hetzelfde in de klasse van de A-junioren.