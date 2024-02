Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Qua temperaturen zit het wel goed dit weekend, het is zacht voor de tijd van het jaar. Wel is het bewolkt en kan het af en toe regenen. Nog geen plannen voor zaterdag of zondag? Hier weer een aantal uitgaanstips, voor zowel binnen als buiten.

Dutch Open Darts

Drenthe staat het hele weekend in het teken van de Dutch Open Darts. Het evenement in de Bonte Wever in Assen is begonnen op 1 februari en duurt tot en met zondag 4 februari. Er hebben zich in totaal 6.677 darters ingeschreven.

Vrijdag is het koppeltoernooi waar 1.900 koppels van start gaan. Aan het singletoernooi op zaterdag doen 3.742 darters mee. De paradarters spelen op vrijdag en zaterdag. Alle finales van het toernooi worden op zondag gespeeld.

Byzantijnskoor Drenthe

De Culturele Vereniging Zuidlaren organiseert op zaterdagavond een optreden van Het Byzantijnskoor Drenthe. Het koor zingt Byzantijnse, Oost-Europese kozakkenliederen en brengt Slavische volksmuziek ten gehore.

Dorpskerk Zuidlaren, aanvang 20.00 uur. Leden culturele vereniging € 12,50, niet-leden € 15,00

Modelspoorbeurs

Op zaterdag organiseert smc de Stoomfluit een modelspoorbeurs. Liefhebbers van modelspoor kunnen hier materiaal kopen en verkopen.

Ontmoetingscentrum De Vredehorst Zuidwoldigerweg, Hoogeveen.

Van 10.00 tot 15.00 uur. Toegang €3,50 per persoon en kinderen t/m 12 jaar onder begeleiding gratis.

Memorial Melanie

In de Amelterhout 100 in Assen wordt een memorial voor Melanie Safka gehouden, van 12.45-17.00 uur. Melanie is vooral bekend van het nummer Beautiful People en overleed in januari op 76-jarige leeftijd. Mensen die langskomen wordt gevraagd te helpen meer dan 1.000 kaarsen aan te steken. Er staat een hapje en drankje klaar en er is een muziekprogramma.

Gluren bij de buren

Zondag veranderen 75 Drentse huiskamers tijdelijk in buurttheaters tijdens amateurkunstfestival Gluren bij de Buren. Lokale podiumkunstenaars tonen hun talent in knusse huiskamers.