Van stof naar glans: bijzonder politiediploma uit 1930 terug bij Drentse familie

Politiebloed

"Het komt mij zo weer voor de geest. Op de zondag ging ik weleens met mijn vader mee naar het bureau. Dan luisterden we samen naar de politieberichten op de radio, korte golf. Zo ging dat toen nog. Ik wist dat hij in Hilversum naar de politieschool ging en het leuke is dat hij daar mijn moeder heeft ontmoet."

Case closed

Volgens Kleefman is de politieschool in Hilversum een speciale, want het was de eerste in zijn soort. "In de jaren 20 van de vorige eeuw is de politie daar begonnen met de agentenopleiding. Het diploma van Hendrik Karsten komt uit 1930, het is dus één van de eerste politiediploma's uit het politiebestaan in Nederland."