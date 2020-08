'Het moet weer het visitekaartje van het Ontvangershuis worden'

De buxusmot was al twee seizoenen een ware plaag voor de Franse tuin bij het Ontvangershuis. "We hebben nog wel met wat lapmiddelen geprobeerd de tuin te redden. Het stond toch wel bekend als een historische tuin, gebaseerd op een Frans ontwerp, aangezien Lodewijk Napoleon ooit eens hier als gast in het Ontvangershuis op die tuin had uitgekeken. Maar het hielp allemaal niet echt. Door de rups van de buxusmot is alles zo'n beetje kapot gevreten. Dus gaat het hele spul eruit", vertelt Peter Schonewille van het Drents Museum.

Tuin overhoop

Vanmorgen begon in alle vroegte een graafmachine de buxusstruiken eruit te trekken. Halverwege de dag was de helft van de tuin al overhoop gehaald. "Ach, een trieste aanblik was het toch al", zegt Peter Schonewille van het Drents Museum. "Maar er komt wel iets heel moois voor terug. Volgend voorjaar zal hier alles mooi in bloei staan."

De dode buxus gaat eruit, gras en bloemenborders komen ervoor terug (Rechten: RTV Drenthe/Edwin van Stenis)

En dat alles is een historische tuin met verhoogde grasperken, en aan de zijkanten bloemenborders. "De buxus komt niet meer terug. Dat risico willen we niet weer lopen, ook al lijkt de buxusmot in het zuiden van Europa ook wat op zijn retour. Daar willen we niet op wachten. Het is tijd voor iets heel anders", zegt Schonewille.

De basis voor het nieuwe tuinontwerp is ook weer historisch. Een oude stadsplattegrond van begin 19e eeuw laat zien hoe destijds de tuin bij het Ontvangershuis opgedeeld was in kwart gedeeltes met gras en bloemenborders. "De tuin die er nu uitgaat was eigenlijk helemaal niet zo historisch. Want die is aangelegd in 1962, maar gebaseerd dus op de Franse tuinen. Nu pakken we de stadskaart van 1809. Dus zou je kunnen zeggen, dat we de tuin weer in de oude glorie terugbrengen."

Hoe die 'oude glorie' er precies uitziet, da's nog even afwachten. Want komend voorjaar zal de nieuwe tuin met zijn bloeiende borders pas echt in volle glorie te bewonderen zijn.

"Maar mooi wordt het zeker. Met een bronzen beeld van Triton in het midden als fontein. Die spuit straks water uit zijn hoorn. De zonnewijzer die er nu staat heeft zijn langste tijd wel gehad. En als we dan toch bezig zijn met vernieuwen, dan pakken we alles maar aan", aldus Schonewille.

In elk geval moet de tuin bij het Ontvangershuis volgens Schonewille weer hét visitekaartje worden van het Drents Museum. "En het visitekaartje natuurlijk van Assen. Want als je hier naartoe loopt, vanuit het station Assen, dan is het eerste wat je nu al tijden ziet de troosteloze buxustuin. Dat is echt een aanfluiting. Maar nog even geduld, en dan zijn we daar gelukkig vanaf", besluit Schonewille.

