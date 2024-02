55 nieuwbouwwoningen in havengebied Beilen

De nieuwe huizen hebben lagere energielasten en meer comfort. "We hebben ervoor gekozen om de woningen te vervangen omdat er te veel moet gebeuren om ze te verduurzamen", schrijft Woonservice over het project.

Snelheid verminderen en meer parkeerplaatsen

Om het aantal woningen te vergroten, wordt een gedeelte van De Grote Driestraat opgesplitst in twee straten. Samen met de gemeente Midden-Drenthe en de bewoners is Woonservice aan de slag gegaan met de wens voor meer parkeerplaatsen. Daarbij is ook gekeken hoe de snelheid van auto's in het gebied kan worden verminderd.