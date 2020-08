FC Emmen en Hamrol verlost van elkaar

Matthias Hamrol heeft een nieuwe club gevonden. De doelman, die weliswaar nog een doorlopend contract had in Emmen maar transfervrij mocht vertrekken, vertrekt naar SV Wehen Wiesbaden dat uitkomt op het derde niveau in Duitsland.

De afgelopen dagen was Hamrol al op proef in Wiesbaden, dat vlakbij Mainz ligt. Zaterdag maakte hij zijn debuut bij zijn nieuwe club in de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Darmstadt 98.

Hamrol werd een jaar geleden gepresenteerd als eerste doelman, maar nog voordat de voorbereiding echt goed op gang was had Dennis Telgenkamp de plek onder de lat al te pakken en stond deze het hele seizoen niet meer af. De rol van Matthias Hamrol was daarmee al snel uitgespeeld en bovendien rolde de 26-jarige Duitser van blessure in blessure.

Voordat hij naar Emmen kwam stond Hamrol onder contract bij Kielce in de Poolse Ekstraklasa, het hoogste niveau in Polen. Eerder speelde hij in Duitsland bij onder andere 1. FC Köln, VfL Wolfsburg, RB Leipzig en in de jeugd van Borussia Mönchengladbach.