Dorpshuis Bastogne is eerste gasloze dorpshuis van Drenthe: 'In klein dorp als Ansen krijg je veel hulp'

Het is goed warm in dorpshuis Bastogne in Ansen. "Het bewijs dat het is gelukt", lacht Joris van der Warndt, voorzitter van het dorpshuis. Het is namelijk het eerste gasloze dorpshuis van Drenthe geworden. Gisteren is daar symbolisch de gaskraan voor dichtgedraaid door de wethouder.

De grondige verduurzamingsoperatie was geen simpel klusje, onderstreept Van der Wandt. "We hebben een bestuur gehad dat het lef heeft gehad om ja te zeggen tegen het hele gebeuren. Dat was een eerste stap. Daarna zijn we vier jaar bezig geweest, minimaal, om het voor elkaar te krijgen."

Coronaklap

De coronapandemie was een extra streep door de rekening. De verbouwing lag toen stil, en dorpshuizen hadden over het algemeen moeite om het hoofd boven water te houden. Ook Bastogne ontsprong de dans niet. Een prijs van de Rabobank bracht verlichting. Van dat bedrag kon de helft van de zonnepanelen en de aanleg ervan worden betaald.

Van der Wandt: "Dat was een stimulans om te zeggen: we gaan nu helemaal door. Maar het heeft dus vier jaar geduurd voordat we eindelijk zover waren, en we van het gas af zijn."