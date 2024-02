Groter Bluesfestival in Grolloo blijkt geen bezwaar

De groei van het Holland International Blues Festival in Grolloo leidt niet tot protesten. Bij de gemeente Aa en Hunze is één zienswijze binnengekomen op het toekomstplan van festivalorganisator Mojo. Alleen is dat geen bezwaar, eerder 'een puntje van aandacht', namelijk een gasleiding onder het parkeerterrein.

Mojo wil het bluesfestival in Grolloo van 14.000 bezoekers per dag naar 25.000 kunnen uitbreiden. Zo moet het festival levensvatbaar blijven, zegt Frans Hofsteenge van het gelijknamige café in Grolloo. "Want zonder de twee geldschieters, die als groot bluesliefhebber jarenlang dit festival financierden, is het huidige maximumaantal bezoekers te weinig. Dat kan niet uit. Er waren dus twee opties, groeien of stoppen", aldus Hofsteenge, die ook nauw betrokken is bij de organisatie.

Driedaags

Mojo lanceerde afgelopen najaar daarom een toekomstplan, met het verzoek aan de gemeente om het evenement uit te mogen breiden naar dagelijks 25.000 bluesliefhebbers. Nu is volgens de vergunning maximaal 14.000 bezoekers toegestaan. Ook wil ze voor meerdere jaren toestemming voor een driedaags festival, wat nu nog twee dagen is.

Verder vraagt Mojo meer ruimte als festivalterrein. En ze wil naar de zondag kunnen uitwijken, en dan de donderdag schrappen. Nu laat de evenementenvergunning muziek op de zondag niet toe. "Soms past een optreden op de zondag beter in het tourschema van een artiest dan een donderdag. Daarom willen we speling hebben", zegt Hofsteenge. "Maar het zal nooit langer dan drie dagen zijn."

Niet verbaasd

De gemeente is blij met het jaarlijkse bluesfestival als publiekstrekker. Het bestemmingsplan voor het festivalterrein is dan ook aangepast, omwille van de groei van het evenement. Bezwaarmakers konden de afgelopen zes weken reageren, maar niemand kwam met een protest. En dat verbaast cafébaas Hofsteenge niets.

"We hebben een uitgebreide informatie-avond gehad voor dorpsbewoners. Daar is alles nog eens goed uitgelegd. Sommigen bleken wat geschrokken van de eerste berichten. Ze waren bang dat we het festival in één klap fors gingen uitbreiden. Maar dat is niet zo. Zodra we officieel toestemming hebben van de gemeente, is het echt niet de bedoeling direct al groter te groeien. Maar willen we in de toekomst dit festival behouden, dan moeten we wel aan uitbreiding en verandering denken", aldus Hofsteenge.

Gasleiding

De enige reactie die bij Aa en Hunze is ingediend, blijkt afkomstig van de Gasunie. Die wijst de gemeente, vanwege de veiligheid, op een hoofdaardgastransportleiding die bij Grolloo in de grond zit, precies onder het parkeerterrein voor alle festivalbezoekers. "De Gasunie geeft het advies dat de organisatie met de tracébeheerder contact opneemt zodra ze op het terrein wat doen, zoals pinnen in de grond slaan", zegt een gemeentewoordvoerder.