Verdwenen gedenkplaat 'Haagse bleekneusjes' weer terug in Westerbork

In Westerbork wordt vanmiddag een replica onthuld van de gedenkplaat die in 1946 werd aangeboden door ouders van Haagse kinderen aan de bevolking van Drenthe. Dat gebeurde als dank voor het opvangen van honderden kinderen tijdens de hongerwinter van 1944/45.

De Haagse ouders stuurden hun kinderen in wanhoop naar onze provincie omdat hier nog voldoende eten was. De gedenkplaat krijgt een plaats bij het monument van De Vlag bij de Stefanuskerk.

Verdwenen

De oorspronkelijke gedenkplaat lag opgeslagen in het gemeentehuis van Midden-Drenthe. Die is in 2021 verdwenen tijdens interne verbouwingen en verhuizingen en nooit meer teruggevonden. De gemeente trok het boetekleed aan en bood aan een replica te laten maken.

Het was trouwens niet de eerste keer dat de plaquette zoek was. Ook in 2015 was de plaquette verdwenen na te zijn uitgeleend aan het Haags Historisch Museum, maar de gedenkplaat werd uiteindelijk teruggevonden in een opslag van het gemeentehuis.

'Hij ziet er prachtig uit'

Albert Kuper van de Historische Vereniging Westerbork was in 2021 behoorlijk boos toen de plaquette spoorloos bleek te zijn. Maar hij is tevreden hoe de samenwerking daarna met de gemeente is verlopen om een replica te laten maken. "De gemeente heeft alles geregeld en betaald", zegt hij.

"Hij is van brons, hetzelfde materiaal als de oorspronkelijke", zegt Kuper. "Gemaakt door een bedrijf in IJsselstein. De voorbereiding heeft wel even geduurd, maar hij ziet er prachtig uit, net als het origineel." Kuper is niet bang dat de plaquette nogmaals verdwijnt. "Hij is goed vastgemaakt, beveiligd, en je moet eigenlijk alles slopen om hem mee te nemen."

'Koeien in de stal bekijken '

Ben Boers zal de plaquette samen met de toen verantwoordelijk wethouder Schipper onthullen. Boers is een van de 'Haagse bleekneusjes' die op 12-jarige leeftijd in Drenthe terechtkwam.

Hij werd als stadsjongen bij een boer geplaatst. Een boerderij had Boers nog nooit eerder gezien. Toch voelde hij zich meteen thuis. "De boer was een vriendelijke man, het eerste wat hij me liet zien was een Belg, zo'n groot werkpaard. En daarna mocht ik de koeien in de stal bekijken. Ik heb er een goede tijd gehad."

Geen contact

Maar er was ook bezorgdheid. "Over m'n ouders, je wist niet hoe het met ze was, of ze nog leefden, je had geen contact en daar heb ik het nog wel moeilijk mee gehad." Toen hij na zijn verblijf in Drenthe weer terug naar zijn ouderlijk huis in Den Haag werd gebracht, deed zijn vader de deur open. Zijn moeder was er niet. Ze bleek naar Drenthe te zijn gelift om hem op te halen. Haar zag Boers een paar dagen later weer terug.

'Kwartjes en dubbeltjes'