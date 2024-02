Drentse bewindvoerder verdacht van fraude met geld van cliënten, rechtbank doet aangifte

Het bewuste kantoor, Financiële Zorgconsulenten Noord-Nederland (FZNN), beheerde de geldzaken voor mensen die daar niet zelf toe in staat zijn, zoals patiënten of personen met een verstandelijke beperking. Dat meldt het Dagblad van het Noorden

'Onachtzaamheid en te weinig controle'

Het kantoor is naar aanleiding van het onderzoek ontslagen van alle 118 zaken die onder toezicht van de rechtbank Noord-Nederland vallen. FZNN was in deze zaken door de rechter benoemd als bewindvoerder, curator of mentor van mensen die niet in staat zijn om zelf hun geldzaken te regelen. De president van de rechtbank Noord-Nederland heeft bovendien aangifte gedaan van valsheid in geschrifte en verduistering.