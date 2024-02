Vrouwenmars wordt steeds groter, herdenking van helse tocht van Kamp Westerbork naar Grijpskerk

Op zondag 14 april wordt voor de vierde keer de vrouwenmars gelopen van Groningen naar Grijpskerk. De mars moet de herinnering levend houden aan de levensgevaarlijke tocht die 116 verzetsvrouwen in april 1945 van de Duitse bezetter moesten lopen vanuit Kamp Westerbork. De vrouwen werden begeleid door Duitse soldaten onder de voortdurende dreiging doodgeschoten te worden.

Inmiddels hebben zich meer dan zeventig mensen aangemeld om de tocht mee te lopen, meldt RTV Noord . Organisator Rixt van Gosliga:

Verzetsvrouwen en politieke gevangenen

Hoe kwamen die 116 vrouwen destijds in Kamp Westerbork terecht? "Het waren vrouwen die waren gearresteerd door de Duitsers. Verzetsvrouwen, politieke gevangenen en vrouwen van verzetsstrijders die als represaille waren opgepakt", vertelt Van Gosliga.

"Vanuit vier verschillende gevangenissen in het land werden ze overgebracht naar Kamp Westerbork. De Joden waren allemaal weggevoerd en het kamp stond leeg. Het diende dus als een gevangenis", aldus de organisator.

Op 11 april 1945 moesten de vrouwen plotseling weg. De Duitsers hadden met de geallieerden in aantocht het kamp nodig voor hun eigen soldaten. De vrouwen vertrokken onder begeleiding van gewapende Duitsers.

Waar ze heen zouden gaan was onbekend. Via Peelo en Vries ging de groep naar Groningen. Er was voortdurende doodsangst, zowel voor executies door Duitsers als door beschietingen van geallieerden. Er waren ook zwangere en oudere vrouwen bij voor wie het allemaal nog eens extra zwaar was.

Brug vernoemd naar verzetsstrijder

In de stad Groningen werd overnacht in een boerderij aan het begin van de Friesestraatweg. Daarna liepen ze verder via Zuidhorn. Een van de vrouwen in de mars was koerierster Riek Sennema uit Zuidhorn. De brug over het Van Starkenborghkanaal tussen Noord- en Zuidhorn is vorig jaar naar haar vernoemd.

Uiteindelijk kwamen de vrouwen aan in Grijpskerk. Daar werden ze ondergebracht in een boerderij. De geallieerden kwamen steeds dichterbij en de vrouwen dachten dat hun laatste uur had geslagen. Maar ze werden niet beschoten. Op 14 april vertrokken de Duitsers naar de stad Groningen en de vrouwen waren tot hun verbazing vrij.

Van Gosliga: "We lopen niet het hele stuk van Westerbork naar Grijpskerk, maar van Groningen naar Grijpskerk. We hebben twee tochten. een van 25 kilometer en een van 5 kilometer. Beide beginnen bij het voormalige Huis van Bewaring aan de Hereweg in Groningen. De 5 kilometer gaat naar de boerderij aan de Friesestraatweg. De anderen lopen door naar de boerderij bij Grijpskerk."