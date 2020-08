Leger des Heils neemt afscheid van Nieuw-Amsterdam

Het Leger des Heils was al langere tijd op zoek naar een goede nieuwe locatie. Het pand in Nieuw-Amsterdam - De Breehof - was gedateerd en ook de ligging was niet ideaal. "Als daklozen daar wilden overnachten moesten ze vanuit Emmen eerst met de trein en vervolgens nog 20 minuten lopen. We wilden graag een locatie die dichterbij de relevante voorzieningen lag, zoals het gemeentehuis en het UWV. Deze locatie leent zich daar prima voor", vertelt regiomanager Renate Harkema.

Flink verbouwd

Het nieuwe pand van het Leger des Heils aan de Weerdingerstraat in Emmen is een voormalig postsorteercentrum. Het gebouw, dat het afgelopen jaar flink is verbouwd, heeft kamers voor de nachtopvang maar ook ruime appartementen waar dak- en thuislozen meerdere maanden kunnen verblijven. Dat is een groot verschil met de vorige locatie in Nieuw-Amsterdam, waar de mensen vaak met meerdere mensen op één kamer moesten slapen.

"Hier worden ze beter voorbereid op zelfstandig wonen", aldus Harkema. "We kunnen betere ondersteuning bieden die past bij de persoon. Je moet nagaan dat als hier iemand aan de deur komt en vraagt om een bed, hij eigenlijk zijn hele bestaanszekerheid kwijt is. En als je dan een kamer als deze kunt bieden, dan geef je een stukje mens terug en dat is erg fijn."

Als je een kamer als deze kunt bieden, dan geef je een stukje mens terug en dat is erg fijn" Renate Harkema, regiomanager

Weerstand

In het verleden was er weerstand tegen de komst van de dak- en thuislozenopvang op de nieuwe locatie in Emmen. Wijkvereniging Emmermeer was niet te spreken over de manier van communiceren van het Leger des Heils. Volgens de wijkvereniging was de komst van de opvang al direct een 'gelopen race' en had de buurt geen inspraak meer. Het Leger des Heils heeft toen aangegeven met de omwonenden in gesprek te gaan.

Dat is gebeurd en volgens Harkema met een goed resultaat: "We hebben uitgelegd met welke groepen we hier komen en daarmee hebben we een stukje angst kunnen wegnemen. En we blijven in gesprek gaan, ook nu we hier zijn. Zodat de mensen de ruimte hebben om hun verhaal te doen. Bij eventuele problemen zoeken we naar een oplossing."

Tijdelijke bewoning

De Breehof wordt de komende tijd bewoond door tijdelijke bewoners, via een stichting voor anti-kraak. Wat er daarna met het pand gebeurt is nog niet duidelijk.

Lees ook: