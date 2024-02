'Assen is dit weekend dé dartshoofdstad van de wereld'

Met bijna 7.000 aanmeldingen is de 51e editie van de Dutch Open Darts, dit weekend in De Bonte Wever in Assen, populairder dan ooit. "We kunnen met recht zeggen dat we wereldwijd het grootste open darttoernooi zijn."

Dat zegt Paul Engelbertink, directeur van de Nederlandse Dart Bond (NDB). Vandaag startten de wedstrijden van het dartevenement, dat dit jaar voor de tiende keer in Assen gehouden wordt.

"Het hele weekend staat het darten voor ons centraal. Het unieke aan ons evenement, vind ik dat amateurs en professionals hier door elkaar heen lopen en tegen elkaar strijden. Dat is natuurlijk erg leuk. Ik zie hier toppers rondlopen als Christian Kist, Danny Jansen en Aileen de Graaf. Een 'once in a lifetime experience' als je dan als amateur zo ineens naast een grootheid staat."

De sport met de pijltjes groeit aan populariteit. Engelbertink: "In 2020 hadden we een recordjaar, maar dat record hebben we nu voor het eerst na corona weer weten te doorbreken. Wat ons betreft houden we de stijgende lijn volgend jaar aan."

Ook steeds meer vrouwen doen mee