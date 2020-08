Voorarrest Drentse verdachten van wapenhandel verlengd

De twee Drentse verdachten in het onderzoek naar handel in vuurwapens en explosieven van de Noord-Nederlandse bende rondom Hendrik van de H. uit Oosterwolde blijven langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Leeuwarden vandaag besloten. Hun voorarrest wordt met drie maanden verlengd.

Het gaat om de 36-jarige Jan B. uit Hoogeveen en de 36-jarige Ronald H. uit Beilen. Het voorarrest van drie andere verdachten uit Oosterwolde, Leeuwarden en Marum wordt ook met drie maanden verlengd, net als dat van twee mannen zonder vaste woon-, en verblijfplaats.

Volgens de rechtbank is bij meerdere verdachten de kans vrij groot dat ze opnieuw strafbare feiten plegen als ze vrijkomen, schrijft Omrop Fryslân. Ook vindt de rechtbank het belang van de strafvordering - het uitzitten van de straf die de mensen krijgen - groter dan de persoonlijke belangen van de verdachten.

Noord-Nederlandse Bende

Eind februari heeft de politie op zeventien locaties in Noord-Nederland invallen gedaan en tien aanhoudingen verricht, onder wie dus de twee Drenten. In Drenthe zijn panden in Roden, Beilen en Hoogeveen doorzocht. Daarbij zijn drie Kalasjnikovs en meerdere vuistvuurwapens gevonden. Verder vond de politie grote hoeveelheden munitie van diverse (zware) kalibers, kilo's synthetische drugs, een zwaar explosief, kruit, springstoffen, zuren, kapmessen en honkbalknuppels. Twee verdachten, onder wie een vrouw uit Groningen, zijn eerder al vrijgelaten.

De politie gaat ervan uit dat de kringloopwinkel van hoofdverdachte Hendrik van der H. - net over de grens in het Friese Oosterwolde - het hoofdkwartier was van de organisatie. De Hoogeveense Jan B. werkte in de kringloopwinkel. Hij is in het verleden al eens samen met Hendrik van der H. veroordeeld voor heling.

Telegram

Vandaag kwamen tijdens de tweede pro-formazitting meer details naar buiten over de zaak. Zo werd een besloten groep op chatapp Telegram gebruikt om onderling te communiceren, maar ook om wapendeals te sluiten. Die informatie komt in het dossier, dat pas in oktober helemaal klaar zal zijn. In dat dossier komen ook honderden uren aan telefoontaps, waarin ook belastende zaken zijn gezegd, meldt Omrop Fryslân.

