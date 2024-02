Speciale opvang voor overlastgevende asielzoekers in Ter Apel komt nauwelijks van de grond

Teleurstelling bij burgemeester Van Oosterhout

Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen sprak in september vorig jaar nog zijn teleurstelling uit over de in zijn ogen uiterst trage gang van zaken. In november kondigde de tijdelijke staatssecretaris Christophe van der Maat van Asielzaken aan dat binnen een paar weken het aantal plekken naar vijftig zou worden uitgebouwd. In januari dit jaar zouden dat er al honderd worden, zo schreef hij in een brief aan de Tweede Kamer.